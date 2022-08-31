 بابا الفاتيكان: الحوار والأخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب في العراق - بوابة الشروق
الأربعاء 31 أغسطس 2022 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان: الحوار والأخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب في العراق

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:03 م

أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن الحوار والأُخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب الراهنة في العراق.

وقال البابا فرنسيس ـــ في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، اليوم الأربعاء ـــ "أتابع بقلق تطورات الأحداث في العراق .. لندعو الله أن يمنح الشعب العراقي هبة السلام".

وأضاف "لقد فرحتُ العام الماضي بزيارة العراقيين، ولمست عن كثب الرغبة الكبيرة في العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش السلمي بين مختلف الجماعات الدينية التي تكون المجتمع العراقي".

وأكد أن الحوار والأخوة هما الدرب الواجب اتباعها من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الهدف المنشود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك