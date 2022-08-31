النيابة السعودية تباشر التحقيق في واقعة الاعتداء على يتيمات خميس مشيط

أعلنت النيابة العامة السعودية، أنها باشرت التحقيق في حادث دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنها تشدد على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة والتأكيد في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء.

أثيرت ضجة في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو، أظهر الاعتداء على فتيات "يتيمات" داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية.

وفي أعقاب تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وقال بيان لإمارة عسير، إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

أثارت الواقعة حالة من السخط في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجرى تداول مقاطع الفيديو الذي وصف بـ"الوحشي" على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها.

كما تم تدشين هاشتاج "أيتام خميس مشيط"، الذي تحول إلى أكثر رواجا في المملكة خلال ساعات.