الصليب الأحمر: فيضانات باكستان كارثة طبيعية لا يمكن أن تستعد لها أي دولة بشكل كامل

قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في باكستان، بيتر أوفوف، إن كارثة الفيضانات في باكستان تعد كارثة طبيعية لا يمكن أن تستعد لها أي دولة بصورة كاملة، ولكن أنظمة التحذير المبكرة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح.

وقال أوفوف لتلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء "لا أحد يمكن أن يكون مستعدا لمثل هذه الكارثة".

وأضاف "نعمل مع المجتمعات لإعدادها في حال حدوث كارثة، ماذا يفعلون، وكيف يصلون لأماكن أعلى سريعا، ما هي أنظمة التحذير المبكرة، هذا ما يجب أن نفعله".

ووصفت وزيرة التغير المناخي في باكستان شيري رحمان الفيضانات بـ"الكارثة المناخية" التي أضرت بـ33 مليون شخص حتى الآن، وأجبرت نصف مليون شخص على اللجوء لأماكن إيواء في أراض أكثر ارتفاعا.

وقال أوفوف "الأمر ثنائي الاتجاه، علينا أن نعمل لمواجهة التغير المناخي وتجنبه في نفس الوقت".

وأضاف "وعلينا في نفس الوقت العمل مع الحكومات والمجتمعات للتأكد من أنها على دراية بكيفية التصرف وما الذين يتعين فعله في حال وقوع كوارث".