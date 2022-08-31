فرع ثقافة الإسكندرية ينظم فعاليات متنوعة للأطفال

أقام فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الفعاليات بالمواقع التابعة له.

وتضمنت الفعاليات ندوة ببيت ثقافة 26 يوليو بعنوان "فن التعامل مع المراهقين" تناولت المشاكل التي يتعرض المراهقون لها ومنها الاكتئاب، والتنمر، وتعاطي المخدرات، والتدخين، والعنف، إلى جانب عدم احترام الوالدين والاستجابة لنصائحهما، والتسرب من التعليم، كما تناولت الندوة مهارات التعامل مع المراهق ومساعدته على إدارة الوقت وتنمية الذات والتخطيط للمستقبل.

كما تضمنت الفعاليات يومًا ثقافيًا بمستشفى سموحة الجامعي، بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي، ضمن نشاط مكتبة النزهة، الذي بدأ بمحاضرة توعوية عن السلوكيات اليومية السليمة الواجب اتباعها للحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي، واختُتِم اليوم الثقافي بمجموعة من الألعاب التفاعلية والفنية للأطفال، وورشة فنية لتصميم كارت نموذج للكعبة المشرفة بمناسبة رأس السنة الهجرية تدريب الفنانة سلمى الوقدي.

وفي بيت ثقافة القباري، أقيمت محاضرة بعنوان "الموبايل.. سلبياته وإيجابياته" بحضور الكاتبة دكتورة إيمان الزيات، تخللتها مجموعة من المشاهد التمثيلية لتقديم المعلومة بصورة مبسطة بمشاركة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.