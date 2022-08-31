الجيش الأمريكي يخرج أسطول مروحيات عن الخدمة

أوقف الجيش الأمريكي تشغيل أسطول مروحياته من طراز "إيتش-47 شينوك"، بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

وستتوقف، بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية "شينوك" عن العمل، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنع محركات بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعد تناسب مواصفاتها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، سينثيا سميث: "حدد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات إيتش-47، ويضع حاليا إجراءات لحل المشكلة".

وتابعت: "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش مؤقتا أسطول (إيتش-47) لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة وبريطانيا ونحو 20 دولة أخرى مروحيات "شينوك" التي تصنعها شركة "بوينج".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلحة بشكل كاف لتستخدم في حالات القتال.

وأعلنت ألمانيا مطلع العام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات.

وأكدت "هوني ويل" أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية، دون تحديد مكان تصنيعها أو هوية من ركبها.

وشددت الشركة على أنها، إلى جانب الجيش الأمريكي، "تمكنت من تأكيد أن أيا من الحلقات المشكوك فيها أتت من هوني ويل أو من محرك دققت فيه" الشركة.