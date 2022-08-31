تايلاند تسجل أعلى عجز في ميزان الحساب الجاري منذ 2013

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سجلت تايلاند عجزا في ميزان الحساب الجاري خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 4.07 مليار دولار، فيما يعد أعلى مقدار عجز تسجله تايلاند منذ أبريل 2013، عقب أن سجلت البلاد عجزا تجاريا وأداء سلبيا مستمرا فيما يتعلق بالخدمات والدخل والتحويلات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي التايلاندي قال إن الفجوة في ميزان الحساب الجاري خلال سبعة أشهر حتى يوليو الماضي بلغت 14.9 مليار دولار.

وقال شاياوادي شاي أنانت، المسؤول بالبنك المركزي إن ميزان الحساب الجاري ربما يحقق فائضا خلال الربع الرابع مع دخول موسم السياحة لمرحلة الذروة.

وأضاف أن ارتفاع أعداد السائحين واستمرار التعافي الاقتصادي ربما يساعدان في تخفيف الضغط على العملة المحلية " البات" التي ضعفت خلال الأيام الأخيرة.

وكانت العملة المحلية قد تراجعت بأكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي خلال الاسبوعين الماضيين.

وجاء في بيان البنك المركزي أن الاقتصاد التايلاندي مستمر في التعافي ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل تراجع مؤشرات الاستهلاك والاستثمار الخاص بنسبة طفيفة بعد ارتفاعها خلال الفترات السابقة.