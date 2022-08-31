إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأربعاء؛ إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالقرب من مشروع الثروة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر في محافظة الشرقية.

وتلقت الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مشروع الثروة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مشروع الثروة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة صان الحجر لمباشرة التحقيق.