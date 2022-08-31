الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق تسهيلات منح الروس تأشيرات الدخول

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على التعليق الكامل لاتفاقية تمنح الروس تسهيلات الدخول.

و قال بوريل، إن الدول الأوروبية ستصل لاتفاق حول إمكانية حظر التأشيرات للمواطنين الروس، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأضاف قائلا "أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام، لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول عليها".

يذكر أن دول فضاء شينجن الـ26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا والسويد وليشتنشتاين) تلقت ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها.

وغالبا ما ينبغي إدراج الأسباب خلف قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها، سواء كانت تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام أو العلاقات الدولية لأي من البلدين.

وكان الاتحاد الأوروبي عمد منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني في 24 فبراير الماضي، إلى تعليق قسم من تسهيلات منح تأشيرات الدخول لإقامات قصيرة، عملا باتفاق أوروبي روسي، من خلال منع دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسي، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملي جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم.

كما أعلن أن 1214 مسؤولا روسيا بينهم الرئيس فلاديمير بوتين أشخاص غير مرغوب فيهم.