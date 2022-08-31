وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية دور البنك الدولي في تمويل التنمية المستدامة في القارة الإفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومن بينها البنك الدولي في تمويل التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الجرندي، اليوم الثلاثاء، لنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفريد بالحاج، الذي شارك في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي احتضنته تونس يومي السبت والأحد الماضيين.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، ما أفضت إليه قمة "تيكاد 8" من نتائج واعدة على مستوى العلاقات "اليابانية الإفريقية" و"الإفريقية الإفريقية" و"التونسية اليابانية"، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الوزير التونسي ضرورة وضع آليات تمويل مُبتكرة تتماشى ومتطلبات النمو الاقتصادي لفترة ما بعد "كوفيد-19" والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما الدول النامية، وكذلك بخصوص علاقات تونس مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومن بينها البنك الدولي، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يتماشى وأولويات بلادنا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق فريد بلحاج، إلى مختلف تدخلات البنك الدولي في المجالات الحيوية ذات الأولوية والبرامج التي يضعها في إطار تمكين الشباب والمرأة وخاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي العالي.