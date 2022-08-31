الكرملين يحمل الأوروبيين مسؤولية توقف ضخ الغاز عبر السيل الشمالي 1

حمل المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف الدول الأوروبية المسؤولية عن توقف ضخ الغاز من موسكو عبر "السيل الشمالي ـ 1"، وذلك عقب فرضها المزيد من العقوبات على بلاده.



وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، بإن "الأوروبيين هم السبب الرئيسي وراء توقف ضخ الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي-1" بسبب العقوبات على موسكو، مؤكدا استحالة عمل شركة "جازبروم" الصيانة الدورية للتوربينات التي تتم وفق القانون البريطاني وتنفيذها من قبل شركة "سيمنس"، الموجودة في المملكة المتحدة بمعدات أمريكية الصنع، وذلك بسبب العقوبات البريطانية ـ الأوروبية المفروضة على البلاد، مما يؤثر على عملها بشكل طبيعي.



وأكد بيسكوف تمسك روسيا بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز، لكن لا يمكنها الوفاء الآن بهذه الالتزامات بسبب العقوبات الغربية، وقائلا إن "الجانب الروسي وشركة "جازبروم" يظلان ملتزمين بالتزاماتهما بموجب العقود، لكنهما الآن لا يستطيعان الوفاء بسبب القيود والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى على موسكو".



يأتي هذا في الوقت الذي توقفت فيه شركة "جازبروم" الروسية عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.



وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل بشكل طبيعي.