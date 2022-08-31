بحث علمي: محبي ألعاب الفيديو يتعرضون لنوبات غضب خارجة عن السيطرة

كشف بحث من جامعة إيسترن في فنلندا عن أن نصف من يلعبون العاب الفيديو يتعرضون لنوبات غضب أسبوعيا يصعب السيطرة عليها، وأن المسببات الشائعة للغضب تشمل خسارة اللعبة في اللحظة الأخيرة، وخداع الخصوم، أو توقف اللعبة.

وقال جوهو كحيلة، الباحث في المشروع، إنه بالإضافة إلى المشكلات التي تسببها ألعاب الفيديو، تم التعرف على مشاكل حياتية أخرى مسببة للغضب مثل قضاء يوم سيئ في المدرسة، أو الشعور بالجوع، كعوامل تساهم في الغضب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم استطلاع رأي أكثر من 1000 من سكان الولايات المتحدة فوق سن 18 عامًا والذين لعبوا ألعاب الفيديو لمدة أربع ساعات على الأقل في الأسبوع هذا الشهر بواسطة موقع "تايم تو بلاي".

ومن بين من شملهم الإحصاء، قال 41.9٪ إنهم يواجهون الغضب الشديد مرة واحدة في الأسبوع، فيما قال 8.6٪ أنه يواجهونه مرة واحدة في اليوم، وأفاد أقل من 6٪ من اللاعبين المنتظمين أنهم يتعرضون لنوبات غضب أكثر من مرة في اليوم.

وسُئل المشاركين في البحث عن الألعاب التي وجدوا أنها الأكثر إثارة للغضب، فاحتل المرتبة الأولى لعبة "Call of Duty"، بنسبة 23.5 في المائة من المشاركين في الدراسة.

وأعتبر 22٪ و21.2٪ من المشاركين لعبتي "ماريو كارت" و"ماين كرافت" الأكثر ملائمة للعائلة.

وجاءت لعبة "League of Legends" في مرتبة متأخرة، والتي سببت الغضب لدى 20.1 في المائة من المشاركين، ولعبة "Super Smash Bros" بنسبة 19.7٪ ، و"Grand Theft Auto" مقابل 19.4٪.

ويبدو أيضًا أن مقدار تأثير لعبة الفيديو على اللاعب يختلف باختلاف وحدة التحكم، حيث يشعر 21.3٪ من لاعبي "إكس بوكس" بالغضب مرة واحدة يوميًا، بينما ينطبق الشيء نفسه على 14.1٪ من لاعبي أجهزة الكمبيوتر.

واعترف كثير من المشاركين بأن نوبات الغضب تاتيهم بأشكال مختلفة، حيث أن 18.4 في المائة منهم أقبلوا على كسر أشياء مختلفة بسبب الغضب.