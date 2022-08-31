روسيا: أسلحة الغرب زادت من قدرة كييف على شن هجمات إجرامية

طالبت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة باتخاذ تدابير لمنع قصف القوات الأوكرانية لمدارس جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قالت الوزارة إن الأسلحة الغربية بعيدة المدى زادت بشكل كبير من قدرة كييف على شن هجمات إجرامية، على البنية التحتية السكنية والمؤسسات التعليمية.



وفي وقت سابق، نفى مصدر في البنتاجون أنباء حول تدريب الولايات المتحدة الطيارين الأفغان السابقين، لإرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب كييف.



ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ممثل من البنتاجون: «لا نعرف عن أي خطط لإعداد الطيارين الأفغان. وفي إطار مساعدتنا الدفاعية لأوكرانيا نركز على القدرات التي يمكننا تقديمها في إطار زمني معين للقتال في الشرق والجنوب والتي لا تتطلب إعدادا طويلا».



من جانبه قال مصدر في سلاح الجو الأمريكي في حديث لوكالة «نوفوستي»، إنه لا يعرف شيئا عن خطط تدريب الطيارين الأفغان.



وأفاد مصدر عسكري دبلوماسي الصحفيين، سابقا، بأن البنتاجون يقوم بتجنيد الطيارين الأفغان الذين فروا منذ عام إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن تدريبهم العسكري قد بدأ في كاليفورنيا.