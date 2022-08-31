الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمنوفية والشرقية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية، وتذليل كافة العقبات بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وتضمنت الجولات عرضا تفصيليا للمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى إستعراض المده الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر عددا من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التي تم الانتهاء منها، وكذا تفقد المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على آخر التطورات التي تتم بها.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصري.