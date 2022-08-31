التنظيم والإدارة: تنفيذ تدريب جديد للأشقاء في إدارة الإعلام بمجلس الوزراء السوداني

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي والإدارة، الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي للدفعة الثانية من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والشئون السياسية، بمجلس الوزراء السوداني، في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس الجاري.

وأضاف، في بيان اليوم، أن البرنامج تضمن عدة محاور، منها إنتاج الفيديوهات، وتصميم وتحليل البيانات، إلى جانب التسويق الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم، الهيئة الوطنية للصحافة، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن هذا البرنامج يعد الرابع الذي ينفذه الجهاز، وذلك بعد انتهاءه من تنفيذ برنامجين للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادني.