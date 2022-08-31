روسيا وأوكرانيا: إلى أين تتجه سفن الشحن الأوكرانية بعد اتفاقية نقل الحبوب؟

ولم يكن للحرب الدائرة على مقربة منها أدنى تأثير حتى الآن، مما شجع على انضمام مزيد من السفن.

لم يكن للاتفاقية، التي دأبت الأمم المتحدة على التأكيد بشدة على أنها ضرورية لحماية ملايين الأشخاص من الجوع، سوى بعض المزايا المتواضعة.

وكانت السفينة "بريف كوماندر"، التي غادرت ميناء بيفديني الأوكراني في 16 أغسطس ورست مؤخرا في جيبوتي تحمل 23 ألف طن من القمح مخصصة لمناطق متضررة في جنوبي إثيوبيا.

ويرعى برنامج الأغذية العالمي سفينة شحن ثانية، "إم في كارتيريا"، وهي جاهزة لنقل 37500 طن من القمح إلى اليمن، في ظل حاجة ماسة إليه.

ويقول مسؤولون في المنظمة إنهم يأملون في تتابع شحنات أخرى.

بيد أن هذه الكميات تعد صغيرة جدا، مقارنة بعام 2021، الذي شهد توزيع برنامج الأغذية العالمي 4.4 مليون طن من المساعدات الغذائية في شتى أرجاء العالم، ثُلث هذه الكمية كانت من أوكرانيا.

ويعترف مسؤولو الأمم المتحدة أن هذه بداية متواضعة، ويقول غريغ بارو، كبير المتحدثين باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "لابد من الفصل بين ما نفعله والوضع في ظل فتح الموانئ بالكامل وإغراق السوق بهذه الكمية الهائلة من الحبوب".

من دون شك فإن ظهور الحبوب الأوكرانية في السوق الدولية بعث الطمأنينة في شتى أرجاء العالم.

ويقول جون بيرجين، المدير التجاري لدى مؤسسة "إتش آند آر هول" للتصدير والاستيراد، المستورد الأيرلندي الرئيسي لعلف الحيوانات: "إنها أخبار سارة للزراعة الأيرلندية".

وكانت سفينة "نافي ستار"، قد استُقبلت بحفاوة بعد أن وصلت مؤخرا إلى مدينة فوين على الساحل الغربي لأيرلندا، وتحمل 33 ألف طن من الذرة.

وجرى تحميل شحنة السفينة في 24 فبراير، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الغزو الروسي.

ويتذكر بيرجين: "كان على متن هذه السفينة في صباح اليوم الذي بدأت فيه الحرب 28 ألف طن. لم تستطع الشركة الموردة إخراج السفينة على الإطلاق، بعدها أصبح الميناء ملغما وتوقف كل شيء".

وأدت الحرب إلى توقف الصادرات الأوكرانية، الخاصة بالفترة من ديسمبر إلى أبريل، الأمر الذي دفع إلى زيادة أسعار الحبوب، المتأثرة بالفعل بجائحة فيروس كورونا والجفاف في أماكن أخرى، لكنها انخفضت مرة أخرى مؤخرا.

وقال ألكسندر كارافايتسيف، كبير الاقتصاديين في مجلس الحبوب الدولي: "كان متوسط أسعار التصدير أعلى بنحو 30-40 في المئة قبل اندلاع الصراع".