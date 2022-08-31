بولندا تسجل 5300 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

سجلت بولندا، 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و173 ألفا و59، وتستقر الوفيات عند 117 ألفا و59 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و119 ألفا و791 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.