ختام فعاليات مهرجان صيف بلدنا 2 على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

شهد مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، ختام فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 2" الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت إشراف الفنان أحمد الشافعي رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك بعد أن قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية آخر عروضها، وتكريم وتقديم الدروع وشهادات التقدير للقائمين على تنظيم المهرجان خلال شهري يوليو وأغسطس.

وبدوره، قال محمد حمدي مدير فرع الثقافة الجماهيرية بمطروح، في ختام فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 2"، إنه تم تقديم عروض فنية على مسرحي النادي الاجتماعي المكشوف والشاطئ الصيفي بمدينة مرسى مطروح، على مدار 40 ليلة متتالية، بمشاركة ما يقرب من 20 فرقة شعبية وغنائية، من جميع محافظات مصر.

وكرم المشاركون في تنظيم المهرجان من أعضاء مجلس إدارة النادي الاجتماعي ومديرية الثقافة بمطروح، ومراسل جريدة «الشروق» أحمد سباق نظرا للتغطية الخبرية المصورة المتميزة التي قامت بها الجريدة الورقية وإصدرها الإلكتروني طوال فترة فعاليات المهرجان.

وفي نهاية الحفل، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد علي المسرح المكشوف بالنادي الاجتماعي، عددا من التابلوهات الاستعراضية، من أبرزها الإسكندرانية، والفلاحي، والصيادين، وصولو إسكندراني، والتنورة، وبنات بحري، وحلاوة شمسنا، وتحيا مصر، والحصان، والزفة الإسكندراني.