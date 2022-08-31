الإمارات: سقوط طائرة مدنية صغيرة قرب مسجد الشيخ زايد وإصابة شخص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز «سيسنا»، ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، أكدت الهيئة في بيان لها بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد. نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

ونسقت كل الفرق المعنية متمثلة بالمركز الوطني للبحث والانقاذ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني، لضمان سلامة منطقة الحادث، هذا وأكدت الجهات المعنية بأن سلامة المدنيين أولوية قصوى.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستباشر التحقيق في أسباب الحادث وتبعاته. وناشدت الجهات المعنية الجمهور أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر وتداول الشائعات.