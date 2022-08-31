كوريا الجنوبية: نمو الصادرات قد يتباطأ في النصف الثاني

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أفادت وزارات كورية جنوبية، في تقرير تم عرضه خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس يون سوك يول، بأن نمو الصادرات قد يتباطأ في النصف الثاني أكثر من نسبة الـ15.6% التي جرى تحقيقها في النصف الأول، رغم أنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات لمستوى قياسي العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الاجتماع، أنه بغية تحسين الميزان التجاري، سوف تقدم كوريا الجنوبية ما يصل إلى 351 تريليون وون لتمويل الصادرات وهو حجم قياسي.

وقال الرئيس يون خلال الاجتماع "لقد شهدنا مؤخرا ارتفاع أحجام الصادرات لمستوى قياسي، ولكن توقعاتنا الاقتصادية للنصف الثاني من العام ليست مشرقة بسبب التراجع في أسعار أشباه الموصلات"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وسوف تقدم الحكومة دعما يشمل حوافز ضريبية حتى يمكن لمصنعي الرقائق أن يحققوا استثمارات بقيمة أكثر من 340 تريليون وون على مدار الخمس سنوات المقبلة، بحسب وكالة يونهاب.

وأضاف الرئيس "أولا سوف تبذل الحكومة قصارى جهدها لحل بشكل فوري الصعوبات التي تواجه شركات التصدير"، وأعلن عن خطط لزيادة التمويل التجاري للمصدرين المحليين إلى مبلغ قياسي قدره 350 تريليون وون، وفقا ليونهاب.

وعانت كوريا الجنوبية من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي في يوليو فيما تسببت أسعار النفط والسلع المرتفعة في زيادة فواتير البلاد الخاصة بالاستيراد، بحسب يونهاب.

وقال يون إن الحكومة ستركز على الاستجابة لـ3 مخاطر رئيسية -وهي تراجع الصادرات للصين وارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع صادرات الرقائق- لتحسين الميزان التجاري.