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قال مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي السفير بانكول أديوي، إن العالم يواجه تحديات كبيرة ما يتطلب المزيد من التكاتف.

وأضاف خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك تقديرا كبيرا للدور الذي تلعبه مصر بشكل فعال في الاتحاد الإفريقي.

وذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة لإفريقيا التي تعتبر قارة شابة في حاجة إلى التقدم والتنمية المستدامة.

وأكد أنه بدون الخدمة العامة والحوكمة وتفعيل دور المرأة والشباب ومنح الفرصة لهم فإن القارة ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات.

وشدد على ضرورة البحث عن خطط عمل مستدامة وفعالة لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية.

ونوه بأنه يتوجب جعْل القارة تتقدم للأمام بصورة فعالة، كما يتوجب تضافر الجهود لتوفير الخدمات العامة.