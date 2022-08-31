توتال إنرجيز تركب 440 جهاز شحن للمركبات الكهربائية في بلجيكا

أعلنت الشركة الفرنسية للنفط والغاز "توتال إنرجيز"، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لتركيب 4400 نقطة شحن عامة للسيارات الكهربائية، عبر المنطقة الفلمنكية ببلجيكا، خلال العامين المقبلين.

وتم منح العقد بناء على توصية إدارة "التنقل والأشغال العامة" بالمنطقة الفلمنكية.

وقال ستيفان دي جانك، المدير المسؤول عن الشحن في بلجيكا لدى الشركة "إننا سعداء للغاية بالثقة التي منحتها لنا مقاطعة فلاندرز، للسنوات القادمة".

وسيتم تشغيل محطات الشحن الجديدة، بقدرة 22 كيلو فولت أمبير، تحت العلامة التجارية، توتال إنرجيز، لفترة 12 عاما وسيتم إمدادها بكهرباء متجددة بنسبة 100%، يتم توليدها من خلال طاقة الرياح البحرية، في بحر الشمال، قبالة ساحل بلجيكا.

وطورت إدارة "التنقل والأشغال العامة" منصة إنترنت تعاونية، ستسمح بتركيب محطات شحن، اعتبارا من سبتمبر المقبل.

ولدى مقاطعة "فلاندرز" العديد من المبادرات الحالية، لتعزيز الكهرباء في أسطول المركبات، بما في ذلك هدف تركيب 35 ألف نقطة شحن، بحلول عام 2025.