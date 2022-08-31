 وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم بلاده لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم بلاده لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:03 م

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تضامن بلاده مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها لكل ما يضمن الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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