الرئيس التنفيذي لـ«جازبروم»: روسيا لديها احتياطيات غاز لمدة 100 عام

قال أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم، اليوم الأربعاء، إن روسيا لديها احتياطيات غاز على مدى المائة عام المقبلة، وإن بعض الرواسب ستعمل وتنتج الغاز بحلول عام 2120.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية "سيتمكن عملاؤنا الروس من الوصول إلى إمدادات طاقة منخفضة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها. ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نتذكر أن المستهلكين المحليين لديهم أسباب قوية للتفاؤل بشأن مستقبل الغاز في البلاد.. لأن لدينا احتياطيات لمدة 100 عام القادمة. ونحن نعلم أن بعض حقولنا قيد التطوير ستعمل وتزود البلاد بالغاز بحلول عام 2120 ".

وتابع ميللر إن مثل هذه المؤشرات أصبحت ممكنة من خلال إنشاء ونمو مصنع روسي جديد لإنتاج الغاز في يامال.

كما أشار إلى أهمية ضمان وصول المستهلكين الروس إلى الغاز في شرق البلاد على نفس المستوى كما في الجزء الأوروبي من روسيا.