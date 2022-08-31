تقول جوليا شيف، الإيطالية الوحيدة بين المتطوعين الأجانب في أوكرانيا، إنها لا تود الذهاب إلى مكان آخر حاليا. وتفضل البقاء على جبهة القتال في أوكرانيا.

وذكرت شيف لصحيفة "ال كورييري دي لا سيرا" الإيطالية من جبهة القتال أنها انضمت إلى فريق العمليات الخاصة "مسادا"، وأنها نجت من الموت المحقق مرتين خلال الأيام العشرين الماضية.

وأوضحت أنها لا تزال تعاني من تورم في الرأس إثر تعرض عربة مدرعة كانت تستقلها للهجوم أثناء مهمة في مدينة خيرسون.

وتقول الفتاة البالغة من العمر 23 عاما إنها تشعر بالخوف لأنها شخص طبيعي، لكن التدريب على القتال الذي تلقته في أوكرانيا علمها كيفية إدارة خوفها.

وعن عائلتها قالت شيف للصحيفة إن والدها يتفهم سبب وجودها في أوكرانيا كونه خدم في سلاح الجو سابقا، كما أنه فخور بها. أما والدتها فهي من دعاة السلام، وتطلب منها دائما العودة إلى المنزل.

وتؤكد أنها تفتقد عائلتها، لكن هناك سببا آخر يدفعها للبقاء في أوكرانيا، وهو وقوعها في حب زمليها على جبهة القتال.

وتقول شيف، واسمها الحركي "وولف"، إنه يبلغ من العمر 29 عاما. وتصفه بأنه أفضل جندي ورجل صادفته في حياتها.