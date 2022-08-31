 معرض إعادة تدوير بجاليري لمسات للفنون في 4 سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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معرض إعادة تدوير بجاليري لمسات للفنون في 4 سبتمبر المقبل

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:25 ص

تقوم قاعة جاليري مركز لمسات للفنون بالقاهرة بتنظيم معرض، وحدث فني للفنون البصرية والتشكيلية، يوم الأحد المقبل /4 سبتمبر/ ولمدة 5 أيام، بعنوان "إعادة تدوير".

وتم تقديم دعوات لحضور عدد من الفنانين التشكيليين والنقاد والمهتمين بهذه الفنون والجمهور العام.
ويمكن أن تأخذ إعادة التدوير عدة أشكال، على الرغم من أن معظم الناس سوف يربطون إعادة التدوير باسترجاع المواد الأساسية لإعادة استخدامها في التصنيع، إلا أنه يمكن تحقيقها أيضًا من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط الإبداعية.
يستخدم العديد من الفنانين مواد سبق استخدامها، أو المواد القابلة لإعادة التدوير لإنشاء منحوتات أو قطع أخرى من الأعمال الفنية، وهذا يمنح العناصر غرضا جديدا فبدلا من إرسالها إلى مكب النفايات حيث ستتعفن وتلوث البيئة، تتحول إلى قطع فنية غاية في الإبداع.

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