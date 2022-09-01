غازبروم: العقوبات على «نورد ستريم 2» تكلف أوروبا 8 أطنان من انبعاثات الكربون

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية أوليج أكسيوتين، اليوم الأربعاء، إن كل دقيقة من العقوبات المفروضة على إطلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" تكلف أوروبا 8 أطنان إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "مشروع نورد ستريم 2 بمثابة مثال على العقوبات التي لها آثار كبيرة على العالم. في كل دقيقة لا يتم فيها تشغيل خط أنابيب الغاز هذا تكلف 8 أطنان إضافية من ثاني أكسيد الكربون."

في الوقت نفسه، أدت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا في النصف الأول من عام 2022 بمقدار 23 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن، وفق أكسيوتين.