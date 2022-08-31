أمن أسوان ينجح في قتل شقيقين متورطين في استشهاد ضابطين بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، صباح اليوم الأربعاء، في قتل شقيقين متورطين في واقعة استشهاد ضابطين خلال مداهمة لبؤر تجارة المخدرات بقرية المريس بالأقصر، وذلك خلال تواجدهم داخل منزل بقرية الإصلاح القبلية بمدينة كوم أمبو.



وكانت معلومات وصلت إلى الأمن تفيد بتواجد "كمال م. ب." 34 عاما، مسجل وشقيقه "محمود م. ب." 32 عاما، داخل منزل بقرية الإصلاح القبلية.



وتمكنت القوات من اقتحام المنزل وتصفية العنصرين الإجرامين.



وكان عدد من الأهالي ومحافظ أسوان أشرف عطية، ومدير الأمن أشرف عبدالله، شيعوا جثمان الشهيد مصطفى علام معاون مباحث القرنة في جنازة عسكرية.



وكان اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان أدى واجب العزاء في الشهيد مصطفى علام بمسقط رأسه بقرية العباسية بكوم أمبو.



واستشهد النقيب مصطفى علام وزميله الرائد أحمد الضبيعي في أثناء تأديتهما للواجب الوطني في عملية مداهمة لبؤر إجرامية بالمريس بمركز أرمنت بالأقصر.