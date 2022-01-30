علاء عبدالعال يعلن رحيله عن إيسترن كومباني

قال علاء عبدالعال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه رحل عن صفوف النادي بشكل رسمي بعد مباراة الزمالك، مشيرًا إلى صعوبة استمراره مع الفريق في دوري القسم الثاني.

وكان فريق إيسترن كومباني قد حقق الانتصار على نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في آخر مبارياته بـ مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني في الموسم الجديد.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ برنامج الماتش: "تعاقدي مع نادي إيسترن كومباني انتهى اليوم، ومن الصعب استمراري في القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني."

وتابع: "تحدث معي بعض الوكلاء في الأيام الماضية، ولكني لا أمتلك عروضًا رسميًا من أندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي."

وواصل عبدالعال: "تجربتي مع إيسترن كومباني كانت مغامرة كبيرة، ولكن الجميع أشاد بتلك التجربة وكنا قريبين للغاية من البقاء في الدوري الممتاز."

وأتم: "مباراة الزمالك هي الأصعب لنا هذا الموسم، لأننا لم ندخل معسكر مغلق قبلها، ولكن الأهم أننا أنهينا موسمنا بالفوز."