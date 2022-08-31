الخارجية الروسية: عبور سفن البحرية الأمريكية في مضيق تايوان عمل استفزازي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو ترى أن مرور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان هو "عمل استفزازي"، لا يساهم في تعزيز الأمن في المنطقة.

وقالت زاخاروفا: "نعتبر أن مرور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في 28 أغسطس عبر مياه مضيق تايوان تحديدا استفزازا جديدا، وذلك يأتي ضمن سلسلة الاستفزازات الموجهة ضد بكين من أجل الضغط عليها وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام ".

وتابعت: "نعتبر أن تسوية الوضع في مضيق تايوان شأنًا داخليًا للصين، حيث يحق لها وحدها اتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، حيث يظل موقف روسيا ثابتًا، وهو أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

وعلى صعيد متصل، قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان شو، إن العلاقات بين الصين وروسيا دائما في الاتجاه الصحيح.

جاء ذلك خلال لقاء لي تشان شو، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي لدى الصين المنتهية ولايته أندري دينيسوف للتأكيد على عمق الصداقة بين روسيا والصين.

وأشاد لي خلال اللقاء بإسهامات دينيسوف المهمة في ترسيخ وتعزيز الصداقة الصينية - الروسية، معربا عن أمله في أن يواصل دينيسوف بذل جهود متواصلة لتعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين.

وقال إنه بتوجيه من رئيسي الدولتين فإن العلاقات بين الصين وروسيا دائما في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الجانبين يدعمان بعضهما البعض بقوة ويعملان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي وأيضا على تعميق التعاون العملي بينهما.

وذكر أن الجانبين أوضحا المغزى الغني للشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد من خلال إجراءات عملية مما يسلط الضوء على القيمة الخاصة لعلاقاتهما.

وقال لي إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يرغب في الحفاظ على تبادلات ودية وثيقة مع الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لتوفير ضمان قانوني قوي لتنمية العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد دينيسوف أنه مستعد لمواصلة العمل على تعزيز الصداقة بين البلدين.