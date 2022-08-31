 السودان.. مقتل متظاهر في الخرطوم بعد سقوط عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان.. مقتل متظاهر في الخرطوم بعد سقوط عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه


نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:49 م

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل متظاهر في الخرطوم بعد سقوط عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه، وتعرضه للدهس بعربة تابعة للقوات النظامية، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء.

وتجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.

ووفق شهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط) بدعوة من «لجان المقاومة» (ناشطين) تحت شعار «31 أغسطس باسم المفقودين وضحايا الإخفاء القسري»، للمطالبة بالحكم المدني في السودان.

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري، والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.

وشهد وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.

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