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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل متظاهر في الخرطوم بعد سقوط عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه، وتعرضه للدهس بعربة تابعة للقوات النظامية، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء.

لجنة أطباء السودان المركزية

عـــــاجل

ارتقــاء روح شهـــــيد



ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم.



للشهيد الرحمة والمغفرة والخلود في الفردوس الأعلى من الجنة. pic.twitter.com/j3foEMvBoc — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) August 31, 2022

وتجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.

ووفق شهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط) بدعوة من «لجان المقاومة» (ناشطين) تحت شعار «31 أغسطس باسم المفقودين وضحايا الإخفاء القسري»، للمطالبة بالحكم المدني في السودان.

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري، والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.

وشهد وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.