التموين: المصريون أنفقوا 2.1 تريليون جنيه العام الماضي.. ونتوقع زيادة الرقم بنسبة 15% في 2022

مسؤول بالتموين: قرار وزاري لتقنين المخازن في الفترة المقبلة.. ومصادرة البضاعة من المخالفين