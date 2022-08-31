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مصر
السفير المصري في هراري يسلم رئيس زيمبابوي دعوة من الرئيس السيسي لحضور قمة قادة العالم
البابا تواضروس: الكنيسة المصرية تسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس
النائبة سميرة الجزار تهنئ دينا عبد المنعم لترأس مصنع لإنتاج الذخيرة: سيرتها الذاتية تؤهلها لذلك
حزب مستقبل وطن يستضيف وزير الزراعة
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مصادر دبلوماسية أوكرانية: زيلينسكي قد يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
سلوفاكيا تعتزم شراء مركبات مشاة مدرعة قتالية من فنلندا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري
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هاينر يستعد للترشح لولاية ثانية في رئاسة بايرن ميونخ
هل يستخدم زيزو الشرط الجزائي ليرحل عن الزمالك؟ والده يجيب
بايرن ميونخ يعلن رحيل مهاجمه إلى بولونيا الإيطالي
رأي
فن
محمد محسن يلبي طلب الجمهور ويغني «أهو ده اللي صار» على محكى القلعة
Beirut Golden Awards تُكرمُ سينتيا خليفة.. والبترون السينمائي يختارها عضوا في لجنة تحكيم المهرجان
محمد محسن يفتتح حفله في مهرجان القلعة بأغنية «اسلمي يا مصر»
خسارة مليون جنيه.. أحمد حاتم يضع فيلم حدث بالقاهرة في مأزق
مال وأعمال
أعمال
مواطن
التموين: المصريون أنفقوا 2.1 تريليون جنيه العام الماضي.. ونتوقع زيادة الرقم بنسبة 15% في 2022
مسؤول بالتموين: قرار وزاري لتقنين المخازن في الفترة المقبلة.. ومصادرة البضاعة من المخالفين
وزير المالية: بلدنا تنمو وتبني رغم كل الظروف الصعبة
حوادث وقضايا
بسبب سلك الدش.. مصرع طالب جامعي سقط من الطابق السادس بالهرم
مصرع طفل سقط من الطابق الحادي عشر في بولاق الدكرور
السيطرة على حريق ضخم في مصنع بدمياط
إصابة سيدة وأطفالها الأربعة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة
تليفزيون
معقولة هقول الكلام ده.. سميرة سعيد تروي كواليس تسجيلها أغنية كرباج