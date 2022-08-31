الأمم المتحدة تدعو لتجنب أي أعمال تقوض الهدوء الهش في ليبيا



أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم، على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش في البلاد.



وجاء ذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.



وناشدت البعثة جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.



وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، ورحبت بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.



وأثنت البعثة على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.



ودعت البعثة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.



ودعت القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.