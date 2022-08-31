الصين تكثف مشتريات فول الصويا من أمريكا والبرازيل قبل فترة استهلاك قوية

تكثف الصين وهي أكبر مشتري لفول الصويا في العالم، وارداتها للوفاء بالطلب المتزايد قبل فترة استهلاك موسمية قوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات الصينية حجزت 40 شحنة على الأقل من الولايات المتحدة والبرازيل وكذلك الأرجنتين على مدار الأسبوعين الماضيين وحدهما.

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث علانية، إن عمليات الشراء سوف تستغل هوامش المعالجة المحسنة ولإعادة بناء المخزون قبل المهرجانات الصينية التي تستمر من الخريف وحتى السنة القمرية الجديدة.

وأضافت المصادر أن أغلب الشحنات سوف يتم تحميلها في سبتمبر وأكتوبر، رغم أنه تم حجز بعضها للعام المقبل. ويُستخدم فول الصويا لصناعة الزيت النباتي وهو مصدر مهم للبروتين في علف الماشية.

ومن المرجح أن يدعم تكثيف الشراء العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو والتي تراجعت بواقع نحو 3 دولارات منذ وصلت لمعدل مرتفع في مايو تجاوز 17 دولارا للبوشل بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار المحاصيل. كما سيساعد في امتصاص بعض الحصاد القياسي المتوقع في الولايات المتحدة.