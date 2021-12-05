دنيا سمير غانم عن ابنتها: لديها ذوق موسيقي عال وصوتها جيد في الغناء

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وتحدثت دنيا سمير غانم خلال الحلقة، عن ابنتها كايلا، وكشفت عمرها الحقيقي وهو 8 سنوات، مشيرة إلى أنها لديها ذوق موسيقي عال، وصوتها جيد في الغناء لكنها لم تنتبه لهذه الموهبة حتى الآن.

وتمنت دنيا سمير غانم ألا تأخذ منها ابنتها كايلا صفة محددة وهي التردد موضحة:" محبش تاخد مني البطيء والتردد وتاخد راحتها لإني بفكر كتير وإيمي اللي في قلبها بتقوله على طول".