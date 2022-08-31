القوى العاملة: تنفيذ 10 دورات تدريبية على 3 مهن في أسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى مركز البداري، بعد الانتهاء من مهام عملها بمركز ومدينة ساحل سليم وتنفيذ 10 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء التركيبات بإجمالي 100 متدرب.



وقال حازم حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إن عملية التدريب تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطن.



وأوضح أنه خلال فترة التدريب تم توفير المواد الخام اللازمة للعملية التدريبية مجاناً، ويشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، كما حصل المتدربون بعد انتهاء الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى الشركات والمصانع.