 عمرو هاشم ربيع: قرارات السيسي توسع مطلوب في مظلة الحماية الاجتماعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو هاشم ربيع: قرارات السيسي توسع مطلوب في مظلة الحماية الاجتماعية

أحمد عويس
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:24 م

عبر عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قال إنها توسع من مظلة الحماية الاجتماعية، داعيا إلى ضررة أن يقترن ذلك بقرارات تدعم الحريات العامة بشكل أكبر.

وأكد ربيع في تصريحات لـ"الشروق" أن كل مايصب في صالح دعم الناس بملفات التموين والصحة والتعليم علينا أن نشجعه ونطالب فيه بمزيد من القرارات.

ووصف ربيع القرار الرئاسي الخاص بصرف 300 جنيه كدعم إستثنائي للتموين بـ"الأمر الإيجابي"، والذي سيكون له مرودود حقيقي بين المواطنين.

وقال إن "تلك المساعي لإنعاش ملف الحقوق الاجتماعية، والعدالة الانتقالية التي خصصنا لها لجنة في الحوار الوطني، عليها أن تكتمل بإحراز تقدم في ملف الحريات العامة".

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