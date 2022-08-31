قال الإعلامي تامر أمين، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه، «أثلج صدور ما يقارب من مليون أسرة مصرية، من الأكثر احتياجًا وتضررًا من الأزمة العالمية».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن «كل حكومات وأنظمة العالم في الأزمة الحالية، تبحث عن تدبير الموارد وتقليل نفقات الموازنة العامة في ظل الأزمة الطاحنة الحالية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، قرر زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، رغم الأزمة والأعباء الاقتصادية والمشكلات الكبيرة والضغوط على الموازنة والموارد، مؤكدًا أنه «فعل استثنائي لا يقوم به إلا رجل يشعر بشعبه».

وتابع في تعليقه على القرار: «اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، شوف قرار رؤساء الدول والحكومات في العالم ماشية فين، وقرار الرئيس السيسي ماشي فين، هو يغرد خارج السرب لصالح شعبه وسرب المصريين الذي يعاني من أزمات».

وذكر أن «قرار الرئيس قوبل بترحاب واستبشار من كل القوى السياسية والأطياف والأحزاب»، متابعًا: «الكل يفكر في المواطن المصري محدود الدخل الذي يعاني من الأزمة، ويبحث عن طريقة للتخفيف عنه».

ولفت إلى أن القرار والتوجيه الرئاسي يأتي تواصلًا وتنسيقًا مع التوصيات الأولية التي خرجت من الحوار الوطني، قائلًا إنه «واحد من ثمار الحوار الوطني، ويعكس تفهم القادة للتوصيات وأهميتها».