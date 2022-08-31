مباحثات ثقافية موريتانية تونسية حول البرنامج التنفيذي

أجرى وزير الثقافة الموريتاني ختار ولد الشيباني اليوم الثلاثاء في نواكشوط عبر تقنية الاتصال المرئي مباحثات مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط قرمازى.

وذكرت وزارة الثقافة الموريتانية - في بيان - أن المباحثات تناولت وضع آلية عملية لتنفيذ البرنامج التنفيذي في المجال التعاون الثقافي الموقع في مايو الماضي.

وأضافت أن المباحثات حضرها مع الوزير كل من الدكتور أحمدو ولد اخطيره وكيل وزارة الثقافة والدكتور حد امين ولد معلوم مدير التعاون و العلاقات الخارجية ومدير عام العمل الثقافي الاستاذ اوليد الناس ولد هنون، والمحافظ الوطني للتراث، السيد سيدي المختار ولد التلاميد، ومدير المعهد الوطني للفنون السيد ديكو آبدول.