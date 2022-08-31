أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار الموسمية في باكستان والتي أدت إلى فيضانات مدمرة أثرت على 116 منطقة (75%) من أصل 154 منطقة في البلاد، مشيرة إلى أن أكثر المقاطعات تضررا هي "السند" تليها "بلوشستان"، وأن عددا من تأثروا بالفيضانات بلغ حتى 25 أغسطس أكثر من 33 مليون شخص، وأن أكثر من 4ر6 مليون شخص باتوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بما في ذلك 421 ألف لاجئ.

وأضافت المنظمة - في تقرير لها - أن عدد القتلى بلغ حوالى ألف شخص، إضافة إلى 15 ألف جريح، لافتة إلى أن المرافق الصحية قد تضررت بشدة وأن حوالي 888 مرفقا صحيا في جميع المناطق قد تضررت، منها 180 تضررت بالكامل.

وتابعت أن الوصول إلى المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية لا يزال من التحديات الصحية الرئيسة في الوقت الحالي.

وحذرت المنظمة من أن النظام الصحي في البلاد يكافح بالفعل العديد من التهديدات الصحية المزمنة بما في ذلك وباء كورونا وتفشى الكوليرا والتيفوئيد والحصبة وفيروس نقص المناعة البشرية، مؤكدة أنه حتى قبل الفيضانات الحالية كان هناك تفاوت كبير في الوصول إلى الخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية، مشددة على أن الوضع الحالي قد يؤدى إلى زيادة انتشار المرض خاصة عندما يتم إعاقة قدرات الاستجابة.