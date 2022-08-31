صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1805 مواطنين بقرية قلندول بملوي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية قلندول بمركز ملوي، خلال يومي 29 و30 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.



وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1805 حالات مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 409 حالات جراحة و314 حالة أطفال و249 باطنة و116 نساء و111 أسنان و143 أنف وأذن و411 جلدية و52 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 157 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، وعمل 15 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ110 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ136 مترددًا، باستخدام 12 عيادة متنقلة.