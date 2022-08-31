غزو أوكرانيا يرفع تكلفة إصلاح الطرق في المملكة المتحدة بنسبة 22%

أعلنت الجمعية الحكومية المحلية التي تمثل أكثر من 350 مجلسا في إنجلترا وويلز، أن تكاليف إصلاح الحفر في المملكة المتحدة زادت بنسبة 22% منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث انخفضت واردات البيتومين من روسيا.

وذكرت الجميعة في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك": "لقد زادت تكلفة صيانة الطرق أيضًا، حيث شهد عدد من المجالس زيادة بنسبة 22% في تكلفة إصلاح الحفر، وتسوية سطح الطريق وتكاليف الصيانة الأخرى".

وقبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تم استيراد حوالي 60% من البيتومين، المستخدم لإصلاح الحفر في جميع أنحاء البلاد، من روسيا، كما قالت الجمعية.

وأضافت الجمعية، أنه يتعين على المجالس المحلية الآن تقنين إمدادات البيتومين وشرائه في الأسواق الأخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومما يؤدي إلى تراكم كبير في إصلاح الطرق.