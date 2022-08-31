كندا تسجل 3963 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

سجلت كندا 3963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و192 ألفا و880 إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 44 ألفا و112 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 88 مليونا و528 ألفا و141 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.