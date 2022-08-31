قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات مع قرغيزستان تشهد تطورا في روح الشراكة الاستراتيجية؛ وذلك في إطار المنظمات متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال تهنئته نظيره القرغيزي سادر جباروف، بيوم استقلال الجمهورية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للسفارة الروسية في عاصمة قرغيزستان بشكيك.

وقال بوتين، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: "آمل بأن نضمن بالجهود المشتركة تطوير جميع العلاقات الروسية القرغيزية متبادلة المنفعة لصالح شعبينا الصديقين ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المكتب الصحفي للسفارة الروسية، أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيس المحكمة العليا، فياتشيسلاف ليبيديف، وجهوا أيضا التهاني إلى قرغيزستان بمناسبة يوم استقلالها الـ31.

وفي سياق آخر، قالت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بهزيمتها وفشلها بالحرب الأفغانية وأنها لم تجلب لكابول وشعبها إلا المآسي وانهيار الآمال الزائفة.

وأضافت السفارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الحملة العسكرية الأمريكية التي استمرت عشرين عاما في أفغانستان وانتهت قبل عام فاشلة، مشيرة إلى أن نتائج أطول حرب خارجية في تاريخ الولايات المتحدة تثير الحزن والأسف.

وأوضحت السفارة الروسية لدى واشنطن، أنه بعد مرور سنة من انتهاء الحملة الأمريكية على أفغانستان تتفاقم الكارثة الإنسانية في أفغانستان، وتهدد بأن تصبح أكثر فتكا من النزاع المسلح الذي دام 20 عاما هناك.

وشددت السفارة على أن الحملة الأمريكية لم تتمكن من القضاء على وجود تنظيم "القاعدة الإرهابي في أفغانستان، بتواطؤ من السلطات الأفغانية وشركائها الغربيين، تمكنت داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، من ترسيخ جذورها في الأراضي الأفغانية.

وقالت السفارة الروسية، إن إنتاج المخدرات زاد عشرة أضعاف، مما حول أفغانستان إلى دولة مخدرات، كما تسببت الحملة العسكرية الأمريكية، وفقا للأرقام الرسمية في قتل أكثر من 150 ألف أفغاني، بينهم 48 ألفا من المدنيين مع إصابة 75 ألفا آخرين بجروح وتحول مئات الآلاف إلى لاجئين.