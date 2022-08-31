روسيا: سنرد بالشكل المناسب على قيود تأشيرات السفر التى فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مواطنينا

صرح غريجوري كاراسين رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي بأن موسكو لديها الرد المناسب على قيود تأشيرات السفر المحتمل فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس.

وأوضح كارسين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن بحث موضوع منح الفيزا الأوروبية لأشخاص معينين وحرمان آخرين منها يهدف إلى تعزيز عزل روسيا دوليا ، وزعزعة الرأي العام وإثارة الانقسامات .

وتجري في براغ مباحثات بين وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي حول أبعاد فرض قيود على تأشيرات دخول الروس الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر مجرية، لم يتم بعد التوصل إلى توافق بين وزراء الخارجية الأوروبيين في براغ حول قيود التأشيرة للروس.