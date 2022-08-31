 «الغردقة الملعونة».. نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: غير منطقي بالمرة - بوابة الشروق
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«الغردقة الملعونة».. نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: غير منطقي بالمرة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:01 ص

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الفيديو الذي نشره أحد صانعي المحتوى بعنوان «الغردقة الملعونة» غريب، لافتًا إلى أنهم تعاملوا مع الفيديو على أنه مجرد شيء لجذب الانتباه، وتحقيق عدد من المشاهدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن صانع المحتوى سرد في الفيديو تاريخ المدينة، وبناء الملك فاروق عام 1903 لاستراحة فيها، قائلًا إن «المحتوى غير مصدق بالمرة».

وذكر أن «الإنسان العاقل لن يراكم كل تلك الأحداث، حتى يقول في النهاية إن الغردقة ملعونة»، متابعًا: «كلام غير منطقي بالمرة، الغردقة تعج بالسائحين، ونسبة الإشغال 93% في أغلب فنادق الغردقة، بحسب تقارير هيئة تنشيط السياحة».

ولفت إلى أن الغردقة تستقبل سائحين من كل جنسيات العالم، وروس رغم الحرب الروسية والأوكرانية، مشيرًا إلى أن عدد الأجانب المقيمين بالمدينة لا يقل عن 40 ألف نسمة، ويمثلون 25% من سكان الغردقة.

وتابع: «محافظة البحر الأحمر الأقل في عدد السكان، لكن الأجانب يجدون فيها من اعتدال الطقس طوال العام، وطبيعة البلد تسمح بالتنقل بكل حرية وأمن عالٍ، ونشكر الأجهزة الأمنية على الأمن، لأنها نعمة كبيرة لسكان البحر الأحمر وكل السياح».

 

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