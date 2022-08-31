بايدن: جورباتشوف كان رجلا ذو رؤية رائعة

أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي توفى في موسكو الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "رجل ذو رؤية رائعة".

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن جورباتشوف عمل على تحقيق إصلاحات ديمقراطية في الاتحاد السوفيتي بعد عقود من القمع السياسي الوحشي.

وأضاف: "كانت هذه هي تصرفات قائد نادر .. قائد لديه خيال لرؤية إمكانية تحقيق مستقبل مختلف والشجاعة للمخاطرة بحياته المهنية بأكملها لتحقيق ذلك. وكانت النتيجة عالما أكثر أمانا وحرية أكبر لملايين الأشخاص".

وتابع بايدن أن الحرب الباردة استمرت بالفعل لما يقرب من 40 عاما عندما وصل جورباتشوف إلى السلطة، مضيفا أن عددا قليلا فقط من كبار المسؤولين السوفييت كان لديهم الشجاعة للاعتراف بأن الأمور بحاجة إلى التغيير.

وقال بايدن إنه عندما كان عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، شاهد جورباتشوف يفعل هذا وأكثر. وأضاف: "بصفته زعيما للاتحاد السوفييتي، عمل (جورباتشوف) مع الرئيس رونالد ريجان لخفض الترسانات النووية لبلدينا، لإغاثة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يصلون من أجل وضع حد لسباق التسلح النووي".