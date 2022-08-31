 تقرير: مقتل 14 لاجئا أفغانيا على يد السلطات التركية والإيرانية - بوابة الشروق
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تقرير: مقتل 14 لاجئا أفغانيا على يد السلطات التركية والإيرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 5:04 ص

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الحدود التركية والإيرانية بقتل ما لا يقل عن 14 لاجئا أفغانيا في العام الماضي.

وقالت المنظمة إنها وثقت في تقرير صدر اليوم الأربعاء، بعنوان "إنهم لا يعاملوننا كبشر" عمليات "القتل غير المشروع" لـ 11 أفغانيا على أيدي قوات الأمن الإيرانية وثلاثة أفغان على أيدي قوات الأمن التركية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أيضا أن قوات الأمن الإيرانية والتركية صدت مرارا الأفغان الذين يحاولون العبور إلى الدولتين للوصول إلى بر الأمان.

وقال التقرير إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار مرارا على سيارات مزدحمة، بينما استخدم حرس الحدود الأتراك الذخيرة الحية بشكل غير مشروع.

وتتعلق تلك الأعداد بالفترة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تدهورت الحالة الإنسانية في ذلك البلد بشكل كبير.

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