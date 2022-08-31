عدوان إسرائيلي جديد يستهدف محيط دمشق

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، بوقوع عدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق، وذلك بعد وقت قصير من استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، بحسب الشرق للأخبار.