الهند تزيد مشترياتها من الأرز من «برنامج المزارعين مقابل الغذاء»

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تعتزم الحكومة الهندية، أكبر مشتر للحبوب الغذائية في البلاد، شراء 51.8 مليون طن أرز من محصول الحصاد 2022-2023، في موسم الرياح الموسمية طبقا لبيان صادر عن وزارة الغذاء مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الوكالات الحكومية اشترت 50.98 مليون طن من الأرز من محصول 2021-2022 .

كما تسعى الحكومة لشراء 1.37 مليون طن من الحبوب الخشنة من المزارعين هذا الموسم، مقارنة بـ630 ألف طن، قبل عام.

وتشتري الحكومة الاتحادية الحبوب، مثل الأرز والقمح بأسعار مضمونة من المزارعين وتبيع الحبوب إلى الفقراء بأسعار مدعومة من خلال سلسلة من المتاجر الحكومية بمختلف أنحاء البلاد.

وتستعد الهند للحد من بعض صادرات الأرز، عرضة لخطر الإمدادات العالمية.