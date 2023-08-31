 اندلاع النيران في سيارة كهربائية خلال إنزالها من سفينة الشحن المحترقة في ميناء هولندي - بوابة الشروق
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اندلاع النيران في سيارة كهربائية خلال إنزالها من سفينة الشحن المحترقة في ميناء هولندي

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 7:15 م | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 7:15 م

قال متحدث باسم شركة "سميت سالفاج" لعمليات الإنقاذ إن حريقا نشب في سيارة كهربائية خلال إنزالها من فوق سفينة شحن محترقة تخضع لأعمال إنقاذ في ميناء ايمسهافن بشمال هولندا.

وأوضح المتحدث للإذاعة الهولندية في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن الحريق نشب في بطارية السيارة.

وتم إخماد الحريق على الفور.

كان حريق نشب في سفينة الشحن التي كانت تحمل ما يقرب من أربعة آلاف سيارة قبالة الساحل الهولندي نهاية يوليو. ولقي أحد أفراد الطاقم حتفه خلال عملية إجلاء، وأصيب باقي أفراد الطاقم، وعددهم 22.

وأثارت صعوبات إخماد الحريق مخاوف من حدوث كارثة بيئية، قبل سحب السفينة اليابانية إلى إيمسهافن.

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